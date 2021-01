Acqua alta: Mose ancora su e Venezia rimane all’asciutto

Acqua alta a Venezia, in funzione paratoie del sistema Mose.

Sono iniziate intorno alle 22.30 di sabato sera le operazioni per l’innalzamento della paratoie del sistema Mose di Venezia.

La decisione è stata presa per fronteggiare una marea attesa sopra il livello del medio mare di 115 centimetri.

Lo ha reso noto il Centro maree del Comune di Venezia che ha allertato come la punta di marea in Adriatico fosse stimata intorno ai 115 centimetri sul medio mare tra la mezzanotte e mezza e l’una.

Oggi, domenica, è prevista un’ulteriore acqua alta

ma inferiore, di 100 centimetri intorno a mezzogiorno.

Da stabilire volta per volta la modularità dell’utilizzo delle 78 barriere mobili sulle tre bocche di porto.

Un utilizzo, ad apertura e chiusura, già sperimentato per evitare il totale isolamento della laguna permettendo con oscillazioni ponderate il riciclo dell’acqua in laguna ed il transito commerciale delle navi da e verso porto Marghera.

(Rip.)

