“A Venezia con le mascherine è un disastro da tre mesi”. Lettere

A Venezia è un disastro da ormai più di tre mesi.

La gente pensa che non si debba più usare la mascherina mentre si cammina all’aperto, ma in una città così piccola e con così tanta gente non è possibile.

A me preoccupa che i turisti e i gruppi di ragazzi che sono in gita non si mettano più la mascherina perché non obbligatorio!

Non si pensa al danno che stanno creando.

Sarebbe meglio che venissero rese obbligatorie ancora queste norme (mascherina, distanza e igiene delle mani) altrimenti ci troviamo come la Cina che attualmente, pur vaccinata, è in lockdown.

Si dovrebbe pensare e prevenire il peggio.

Noi veneziani non più giovani non riusciamo mai a camminare perché ci troviamo in bocca gente senza mascherina e invece noi la indossiamo ancora perché non vogliamo ammalarci.

Vorrei che si capisse di più cosa è necessario fare per evitare il ritorno di altre varianti e limitare la diffusione, in particolare ora che c’è troppa gente in strade così strette.

Sarebbe giusto agire prima dell’ autunno e stare bene prima di pensare se è necessario una quarta dose aggiornata, altrimenti non sarà mai finito questo covid.

Maria

(lettera firmata)