Anche ieri: in tutto il Veneziano, infatti, ci sono stati 66 nuovi tamponi positivi, che hanno portato il numero di contagiati a quota 1308. Sono invece 286 le persone ricoverate, 55 in terapia intensiva. Ma la giornata di ieri, in una scia nera che non vuole interrompersi, ha fatto registrare anche sette nuovi decessi. All’ospedale di Dolo si sono spenti la 93eene Liliana Marchi e il 74enne Vladimiro Mazzucato, entrambi di Mira, e L. S., 93enne di Chioggia. All’Angelo sono invece deceduti Ugo Frate, 87enne mestrino, Giancarlo Busato, 75enne di Favaro e Antonio Medici, 86enne di Marcon. La settima vittima, la 90enne Euliana Rutter di San Michele al Tagliamento, si è invece spenta nella casa di riposo Francescon di Portogruaro. E’ la seconda persona deceduta nella struttura dopo l’80enne Gino Salvadego. «A entrambe le famiglie va il nostro cordoglio – sottolinea il direttore Daniele Dal Ben – Stiamo facendo il massimo per gestire l’emergenza: al momento sono 20 i nostri anziani positivi e 9 i dipendenti». In crisi anche la casa di riposo La Salute di Fiesso d’Artico. «Al momento sono stati fatti 95 tamponi – spiega il direttore Alberto Toneatto – abbiamo 18 ospiti e 4 operatori positivi. Abbiamo preso tutte le precauzioni e continueremo a seguire i protocolli regionali». Altra situazione sotto la lente d’ingrandimento riguarda il centro Nazareth di Zelarino. «Due dei nostri ospiti sono stati ricoverati mentre quattro sono in isolamento – fa sapere la casa di riposo – Ci sono poi 10 dipendenti positivi in isolamento. Abbiamo fatto il tampone su tutto il personale entrato in contatto e la situazione è sotto controllo». Ma l’attenzione sulle case di riposo è altissima e il timore è che possano accendersi nuove situazioni: Usl 3 e Usl 4, in accordo con la Regione, hanno infatti iniziato una campagna di tamponi a tappeto su tutte le residenze per anziani.

E se i numeri tragici sono ormai di dominio pubblico da settimane, c’è ancora chi sembra non capire. Mercoledì i carabinieri di Favaro hanno scoperto un caso limite; i militari hanno notato movimento in un giardino privato e hanno sporto la testa dentro: le braci non erano ancora roventi, ma tutto era pronto per una grigliata in compagnia. Alle 16 cinque ragazzi erano già pronti per la festa, ma molti altri stavano arrivando, almeno a giudicare dalle auto che imboccavano il vialetto per poi fuggire in retromarcia alla vista delle sirene dell’Arma. I giovani sono stati tutti multati. I vigili urbani di Venezia, invece, ieri hanno sanzionato 22 persone (su 336 controllate) perché circolavano senza adeguato motivo.

Insieme a loro Antonio Medici e Giancarlo Busato: sono i sette anziani che hanno perso la vita ieri

Vladimiro, Liliana, Ugo e Anna

Covid, un’altra giornata funesta

MIRANon si ferma il numero di vittime per coronavirus. Solo nella giornata di ieri, sono sette gli anziani scompari nel territorio veneziao. Oriego di Mira dice addio a Vladimiro Mazzuccato, di 74 anni gestore per anni di una motoofficina e rivendita di motociclette della frazione. A ricordare chi fosse e a spiegare cosa è successo è la figlia Greta colpita dal dolore per la perdita del papà: «Era stato ricoverato», spiega, «da qualche giorno all’ospedale di Dolo con i sintomi tipici del corona virus anche se lievi. Poi la situazione è peggiorata in modo repentino. Non soffriva di altre patologie pregresse. Aveva avuto solo un po’ di tosse qualche mese fa ma nulla di più. In paese a Oriago lo conoscevano tutti. In via Venezia sulla Brentana aveva un’officina e poi anche un negozio con le motociclette che erano la sua vera passione. Il negozio e l’officina l’avevano avviata i miei nonni. L’attività poi si era spostata da qualche tempo in via Veneto». I funerali di Vladimiro Mazzuccato si terranno nei prossimi giorni a Oriago. Lascia la moglie Lucia, i figli Greta e Andrea. A Mira è morta poi a causa del coronavirus Liliana Marchi una anziana di 93 anni che però viveva da tempo a Marghera con la figlia. La donna, pensionata aveva comunque ancora la residenza a Mira Porte in via Borromini. Lascia i figli, le figlie, i generi la nuora e tanti nipoti. L’estremo saluto si terrà domani sabato 4 aprile in forma strettamente privata come previsto dalle normative vigenti all’obitorio dell’ospedale di Dolo. Dopo proseguirà per il cimitero di Marghera dove ci sarà la cremazione. È una anziana di 95 anni, Anna Seccia, la vittima numero 15 del coronavirus nel territorio di Chioggia. La donna, residente a Chioggia, in casa di riposo, ma non di origini clodiensi, è deceduta ieri all’ospedale di Dolo, dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al covid-19. Anna Seccia segue l’altra vittima della casa di riposo, Fiorella Tiozzo Tonon, di 86 anni, che è morta mercoledì sempre all’ospedale di Dolo. La comunità marconese piange invece Antonio Medici, residente in via Astori, a due passi dalle poste centrali di viale San Marco. Medici, classe 1934, è il secondo abitante di Marcon che muore dopo essere stato trovato positivo al Covid. Prima di lui il 16 marzo è morto l’ex procuratore Francesco Saverio Pavone, che qualche giorno fa ha fatto il suo ultimo viaggio verso il cimitero di Mestre dopo essere stato cremato. Solo ieri a Marcon ci sono stati sei contagi in più e la comunità ha un numero di positivi più alto di tutti gli altri comuni con il doppio degli abitanti. A porgere le condoglianze alla famiglia il sindaco, Matteo Romanello, preoccupato per l’escalation di contagi. Tra le persone decedute ieri c’è Giancarlo Busato, 75 anni, residente a Favaro. A piangerlo i figli Annalisa e Daniele e il nipote Riccardo. La benedizione della salma è già stata fissata e si terrà lunedì alle 15 presso l’obitorio dell’ospedale di Dolo. Busato è il quinto abitante dell’area di Favaro morto per complicazioni causate dal Coronavirus. Solo due giorni fa era morto Antonio Scuttari, imprenditore del ramo marittimo residente in via Mandricardo. A esprimere condoglianze il presidente della Municipalità, Marco Bellato, così come l’assessore Renato Boraso, che ricorda l’alto numero di morti del territorio di Mestre Nord. All’ospedale di Mestre mercoledì è morto anche Ugo Frate, 86 anni, mestrino, residente in zona Quattro Cantoni. –Alessandro Abbadirmarta articoDaniele Zennaro© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a valli

La triste contabilità dei 5 morti

nella frazione di 1.700 abitanti

VALLI Dopo la quinta vittima, di mercoledì, torna la forte preoccupazione dei residenti. Valli da un mese ormai vive in una dimensione di costante allarme. Antenne rizzate ogni volta che si sente la sirena di un’ambulanza, terrore quando si sentono le campane suonare a morto. E proprio le campane dall’8 marzo sono suonate cinque volte. Cinque lutti che una frazione di 1.700 anime non riesce proprio a digerire. Il dato generale, 100 positivi e 14 decessi, spalmato su un comune come quello di Chioggia di quasi 50 mila persone, può non impressionare, ma se si limita lo sguardo su Valli, con cinque decessi e decine di positivi, ricoverati o ai domiciliari, l’incidenza assume un peso ben più rilevante. La prima vittima di coronavirus è stata Fiorello Bertaggia, 68 anni, morto all’ospedale di Chioggia l’8 marzo, dov’era ricoverato per alcune patologie pregresse; il 19 marzo è deceduto all’ospedale all’Angelo di Mestre Delfino Arcolin, 86 anni, primo contagiato ufficiale; il 23 marzo è morto all’ospedale di Dolo Antonio Titti Garbin, 81 anni; il 24, nello stesso ospedale, suo cognato Angelo Santinato, 69 anni, il meccanico del paese, conosciuto da tutti. Il primo aprile è deceduto Antonio Santinato, 51 anni, ricoverato a Dolo dal 19 marzo, invalido al 100 percento. Tutte persone amate che hanno lasciato nella frazione il dolore della perdita e l’amarezza di non poter nemmeno onorarle con una cerimonia funebre decorosa. Cinque famiglie distrutte e in parte ancora in quarantena fiduciaria per prevenire altri possibili contagi, ma ci sono molte altre famiglie che vivono in apprensione per altrettanti residenti ancora ricoverati, alcuni anche in condizioni preoccupanti. L’unico dato positivo è che negli ultimi giorni pare che la catena dei contagi stia rallentando, in linea con le proiezioni generali. In paese non gira quasi più nessuno, forse anche complice la “strigliata” arrivata dai responsabili del Servizio di prevenzione dell’Usl 3 che hanno rivelato comportamenti poco “regolari” dopo i primi contagi, quando qualcuno non rispettava l’isolamento preventivo o non aveva indicato con precisione l’elenco dei contatti avuti nei 15 giorni precedenti in caso di positività, richiamando tutti al senso di responsabilità.Oltre alle ordinanze restrittive e ai controlli, le autorità comunali si affideranno nelle prossime ore anche alla protezione divina, partecipando domenica prossima in cattedrale alla funzione religiosa della Domenica delle Palme, celebrata a porte chiuse dal vescovo monsignor Adriano Tessarollo, per affidare la città al Cristo di San Domenico e alla Madonna della Navicella per l’intercessione nella liberazione dalla pandemia.

padovaDopo l'importante passo in avanti di mercoledì, ieri i contagi hanno mostrato un leggero aumento, in termini assoluti 503 casi positivi registrati +5,16%. Il dato più pesante è invece quello dei morti che ieri hanno toccato un nuovo record: 39 vittime in 24 ore, tra quelli deceduti in ospedale (36) e quelli invece non ospedalizzati (3). Il bilancio totale da inizio epidemia porta il bilancio della mortalità dovuta al morbo a 556 vittime. Di queste 525 si sono spenti in ospedale. I totali attualmente positivi sono 8990, mentre i negativizzati ammontano a 705 casi.Il dato relativo alle terapie intensive mostra ancora un calo, sono 335 le persone ricoverate in area critica, con una riduzione di ricoverati pari a 13 degenti. Mentre il totale di pazienti in area non critica sale ancora, +23, portando il totale a 1719 delle persone che si trovano al momento in ospedale. La contabilità dei contagiati da Covid-19 mostra la crescita di Verona, che è la prima provincia veneta per numero di positivi con 2438 casi in crescita di 115 casi. Segue Padova 2416, +99, Treviso 1618, +61, Vicenza, 1486, +110, Venezia, 1308, +66, Belluno, 488, +17, Rovigo, 164 positivi, +21. A Vo' si registra un nuovo caso che porta il totale contagiati a 86. Per quanto riguarda i deceduti, 4 le persone morte all'Ospedale di Padova e 1 al Sant'Antonio, 2 a Schiavonia. Il veronese paga il tributo più alto al virus, 16 decessi complessivi. Nel veneziano i decessi sono 6 e 5 vittime nella marca trevigiana. Uno scenario che si ribalta purtroppo anche nelle aree critiche, con il veronese che somma circa 95 degenti in terapia intensiva. A Padova sono 29 i ricoverati in area critica al Policlinico universitario, 24 a Schiavonia. Le altre terapie intensive con più degenti sono Vicenza, 26 e Treviso con 23 ricoverati gravi.

Le due province venete a ritmi sopra la media nazionale ma inferiori a quelli di Brescia e Bergamo

L’Istat: decessi più che raddoppiati

Padova e Treviso a passo accelerato

Maria CastiglioniGianpiero Dalla Zuanna* È diffusa la sensazione che il numero dei decessi per Covid-19 sia difficile da determinare. Va quindi lodata l’iniziativa dell’Istat che – con grandissima tempestività – ha pubblicato i dati sul numero di decessi complessivi, per età e sesso nei comuni italiani nel corso delle prime tre settimane di marzo 2019 e 2020. Il dato proviene dalle 1.084 anagrafi (sui circa 8.000 comuni italiani) che sono riuscite a trasmettere a Roma, in tempi così ristretti e in questi momenti difficili, le schede delle cancellazioni per morte. Inoltre, i dati si riferiscono solo ai comuni dove – nelle prime tre settimane di marzo – i decessi sono stati almeno del 20% superiori nel 2020 rispetto agli anni precedenti, escludendo i comuni molto piccoli. Non è quindi una fotografia dell’Italia, ma di buona parte dei comuni italiani colpiti dal virus in modo più significativo.Nei 1.084 comuni qui considerati (chiamiamoli “comuni Covid-19”), nelle prime tre settimane di marzo del 2020, i morti in età 65+ sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019. L’incremento è stato molto più alto per gli uomini (+140%) che per le donne (+80%) e non è stato lo stesso nei comuni Covid-19 di tutte le province italiane. Nei comuni Covid-19 della martoriata provincia di Bergamo, i decessi di uomini over-65 sono quintuplicati, quelli di donne quadruplicati. Nei comuni Covid-19 in provincia di Brescia, i decessi di over-65 sono quasi triplicati. I comuni Covid-19 del Sud sono molto pochi, e l’incremento del numero dei decessi è quasi ovunque contenuto.Nei comuni Covid-19 del Veneto, sono ampie le differenze fra le province. A Rovigo (+29%), Belluno (+34%) e Venezia (+44%) l’incremento è stato largamente inferiore alla media nazionale. A Verona (+100%) e Vicenza (+107%) i decessi di over-65 sono raddoppiati, come in Italia. A Padova (+129%) e Treviso (+120%) gli incrementi sono stati superiori rispetto alla media nazionale, ma comunque largamente inferiori rispetto a quelli di Brescia e di Bergamo.Non è ancora possibile fare calcoli più precisi: nei prossimi giorni Istat dovrebbe fornire dati anche per i comini dove il Covid-19 si è diffuso in misura più attenuata, e il quadro sarà più leggibile. Tuttavia, questi primi dati già permettono di affermare che il numero di deceduti con coronavirus rilasciati ogni sera alle 18 dalla Protezione Civile è largamente inferiore rispetto al numero dei decessi causati – direttamente o indirettamente – dall’epidemia. Un primo calcolo sulla città di Bergamo mostra che solo metà del surplus di decessi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 è stato ufficialmente registrato come Covid-19. Se questo dato fosse estendibile, allora i morti in qualche modo connessi all’epidemia, fino al primo aprile in Italia, sarebbero 26 mila e non 13 mila. Per comprendere meglio attraverso i dati sui decessi le caratteristiche di questo disastro, sarà necessario avere informazioni più dettagliate. Innanzitutto bisognerà studiare le cause registrate sulla scheda di morte, per meglio comprendere quanta parte di questa super-mortalità è direttamente dovuta al virus, e quanta invece è legata all’epidemia in modo indiretto. Ad esempio, il sistema sanitario, messo sotto pressione potrebbe non essere riuscito a curare in modo ottimale malati senza il Covid-19. In secondo luogo, bisognerà osservare se – nei mesi successivi all’epidemia – la mortalità sarà più bassa del normale. Questo accade sovente quando una causa improvvisa di morte anticipa di qualche mese il decesso di soggetti già gravemente deprivati. Comunque aumenti del numero di morti di questa entità e in un così breve lasso di tempo, nei comuni italiani, non si vedevano da decenni. –*Dipartimentodi Scienze StatisticheUniversità di Padova© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guerra nelle case di riposogià più di 70 anziani morti «Rischiamo un’ecatombe»

Da Merlara al Veneziano, centinaia di contagi. I sindaci: «Serve l’Esercito»

Andrea Priante

venezia «Il futuro incerto, gli affetti lontani, gli amici che muoiono, la paura… Nella loro mente, gli anziani stanno rivivendo la guerra». Roberta Meneghetti piange al telefono. È la presidente della casa di riposo «Scarmignan» di Merlara, nel Padovano, che nel giro di tre settimane è diventata una trincea dalla quale nessuno può entrare né uscire, ma solo aspettare di sapere chi sarà il prossimo a morire. Dei 73 ospiti presenti l’8 marzo, ventidue sono deceduti, due sono ricoverati in ospedale e 46 sono malati. Solo tre vecchietti sembrano ancora immuni al contagio.

Qui, come nelle altre case di riposo del Veneto, «la guerra» è scoppiata per caso. «Il 21 febbraio una nostra ospite è stata dimessa dall’ospedale di Schiavonia, appena un’ora prima che venisse chiuso in seguito al primo decesso per coronavirus», ricorda Meneghetti. «Due settimane dopo, avevamo sessanta anziani e ventiquattro dipendenti positivi al tampone». Lei stessa è tra i contagiati. E pure sindaco e il vicesindaco di Merlara.

«Il dato sulla mortalità sta crescendo perché è l’effetto dell’ingresso del virus nelle case di riposo», ha spiegato ieri il governatore Luca Zaia. Insomma, in una società che ormai procede a distanza di sicurezza, è nelle strutture per anziani che il Covid 19 sta trovando l’ambiente ottimale continuare a diffondersi.

I numeri fanno impressione. Al Centro Servizi di Monselice i morti sono quattordici. Nella provincia di Verona un terzo delle vittime del coronavirus era ospite di una struttura per anziani. E il bilancio si aggrava di ora in ora: ventisei decessi alla «Gasparini» di Villa Bartolomea, otto a Legnago e cinque al «Campostrini» di Sommacampagna. C’è una struttura per religiose, a Lazise, dove il virus ha già ucciso otto suore. «Una tragedia – spiega il primo cittadino di Villa Bartolomea, Andrea Tuzza – cerchiamo di arginarla ma ogni giorno scopia una nuova emergenza». Disperati, i sindaci di 98 comuni della provincia hanno scritto al prefetto chiedendogli di inviare personale medico e infermieristico dell’Esercito e della Croce Rossa.

La «mattanza» prosegue nel Vicentino: due morti ad Altavilla, tre alla «Madonnina» di Bassano. «Mandateci qualcuno ad aiutarci, qui finora non s’è visto nessuno», implora il sindaco di Pedemonte, Roberto Carotta, dopo che alla «San Giuseppe» già si contano sette morti (l’ultimo ieri mattina). Per avere un’idea della facilità con cui si propaga il Covid 19 in strutture come queste, basti pensare che sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti sugli ospiti della casa di riposo di Asiago: 46 positivi su 55 ricoverati. Nel Trevigiano sono stati analizzati i campioni di saliva prelevati agli ospiti di dodici centri per anziani e la positività è stata del 52 per cento. Si rischia l’ennesima bomba a orologeria. E i numeri regionali possono farne intravedere la portata: sono oltre 30 mila i nostri nonni (l’età media è di 85 anni, spesso afflitti da più patologie) ospitati nelle 378 strutture sparse per il Veneto, 136 pubbliche e 242 private.

«La situazione è fuori controllo e ora, al di là delle promesse, la Regione deve intervenire subito. Altrimenti rischiamo una ecatombe», spiegano i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil. Chiedono di istituire delle task force provinciali coordinate dai prefetti, per mettere in sicurezza le case di riposo. Anche perché, oramai, il problema non risparmia nessuna zona della regione.

Alla «Francescon» di Portogruaro due decessi e diciotto positivi alla «Salute» di Fiesso d’Artico. A Belluno tre vittime nella casa per anziani di Puos d’Alpago e un’altra a Santa Croce del Lago. Almeno venti i contagiati (compresi sei lavoratori) alla «Sacra Famiglia» di Fratta Polesine.

Si cerca di tamponare la situazione, prima che esploda. «Stiamo valutando la possibilità di creare delle case di riposo destinate ai casi Covid, trasferendo le persone negative in luoghi sicuri», ha spiegato il dg dell’Usl di Treviso, Francesco Benazzi. Più o meno quello che è stato fatto alla «Sereni Orizzonti» di Cinto Caomaggiore, diventata una struttura per contagiati in via di guarigione.

Come negli ospedali, anche nelle case di riposo a rischiare la vita ci sono medici, infermieri e operatori. Sono già decine quelli contagiati, con il risultato che il poco personale che non è in quarantena deve affrontare turni massacranti per assistere i ricoverati. Senza contare le tremende ferite psicologiche che l’emergenza sta lasciando sul personale. «Gli ospiti muoiono davanti ai loro occhi, uno dopo l’altro», racconta la presidente della struttura di Merlara. «Con il divieto di accesso ai parenti, sono gli infermieri a tenere loro la mano mentre mettono di respirare. Non erano pronti ad affrontare tutto questo. Nessuno poteva esserlo».

Case di riposo, i giorni più neri

Lotta al coronavirus, è sempre più allarme rosso nelle case di riposo. Due delle 7 vittime veneziane di ieri erano ospiti in una residenza per anziani e una di loro, Eulalia Rutter, 90 anni di San Michele, da tempo ospitata alla Francescon di Portogruaro, in casa di riposo è anche spirata: è la seconda vittima nella struttura. Due casi che non sono isolati e si aggiungono a quello di Fiorella Tiozzo Tonon: l’86enne di Chioggia morta mercoledì a Dolo era stata la prima ospite del centro anziani Casson di Chioggia colpita da coronavirus. Una storia simile, la sua, a quella di Liliana Marchi, 93 anni, morta il primo aprile: originaria di Marghera era da qualche tempo residente nella casa per anziani di Mira prima di essere ricoverata all’ospedale di Dolo dove un tampone certificava la positività al Covid-19, insieme ad un altro ospite della casa di riposo, anche lui ricoverato nello stesso nosocomio. Ieri sono stati segnalati 18 nuovi casi alla casa di riposo di Fiesso a cui si aggiungono 12 operatori del Centro Nazaret di Mestre in isolamento a casa. E nelle strutture che ospitano gli anziani monta la protesta degli operatori sanitari e degli altri lavoratori. Alla Francescon: «Aspettiamo i tamponi dal 20 marzo».

Munaro a pagina II

VENEZIA E adesso il fronte che preoccupa di più nella guerra senza quartiere a Covid-19, è quello delle case di riposo.

Due delle sette vittime veneziane di ieri erano ospiti in una residenza per anziani e una di loro, Eulalia Rutter, 90 anni di San Michele al Tagliamento, da tempo ospitata alla Francescon di Portogruaro, in casa di riposo è anche spirata. Due casi che non sono isolati e si aggiungono a quello di Fiorella Tiozzo Tonon: l’ottantaseienne di Chioggia morta mercoledì a Dolo era stata la prima ospite del centro anziani Casson di Chioggia colpita da coronavirus. Una storia simile, la sua, a quella di Liliana Marchi, 93 anni, morta l’1 aprile: originaria di Marghera era da qualche tempo residente nella casa per anziani di Mira prima di essere ricoverata all’ospedale di Dolo dove un tampone certificava la positività a Covid-19, insieme ad un altro ospite della casa di riposo, anche lui ricoverato nello stesso nosocomio. La dimensione di quanto la situazione delle residenze per anziani sia arrivata vicina al punto di ebollizione è tutta nel freddo raffronto tra i numeri: fino a lunedì, nel territorio dell’Ulss 3 (che ha bandito una campagna da 5mila tamponi destinati alle case di riposo) erano soltanto due i decessi con o per coronavirus di ospiti delle residenze: un caso riguardava un paziente arrivato dalla Anni Azzurri di Quarto d’Altino e uno dalla Adele Zara di Mira. Ieri sono stati segnati diciotto nuovi casi alla casa di riposo di Fiesso D’Artico a cui aggiungere altre dodici operatori del Centro Nazaret di Mestre in isolamento domiciliare a casa.

Lo specchio delle ultime ventiquattro ore veneziane nell’era coronavirus è arrivato come sempre dall’analisi di Azienda Zero. Un bollettino che ha visto registrati altri sei decessi (a sette ci si arriva con la croce di Eulalia Rutter della Francescon, non contata nello scorporo dei vari ospedali veneziani). Quattro i decessi di ieri: quello di Giancarlo Busato, 75 anni di Favaro (è il quinto decesso del quartiere e la cosa inizia a preoccupare), spirato a Dolo; di Vladimiro Mazzucato, 73 anni di Oriago di Mira, morto a Dolo; di L. S., 94 anni di Chioggia, deceduta a Dolo; e di Antonio Medici, 85 anni di Marcon, morto all’ospedale dell’Angelo. Sono deceduti l’1 aprile (ma sono stati registrati in tabella solo ieri) Ugo Frate, 86 anni di Mestre, morto all’Angelo e proprio Liliana Marchi, spirata a Dolo. Con le loro, senza contare il decesso di ieri in casa di riposo, salgono a 86 le morti dallo scoppio della pandemia.

In ripresa anche il numero dei contagi che con i 66 registrati ieri, arrivano a quota 1.308: al momento di positivi a Covid-19 sono però 1.114 persone. Le buone notizie arrivano come sempre da qualche giorno dal numero dei pazienti guariti (arrivato a 123, +6 rispetto a ieri) e dal calare continuo, seppur lento, degli uomini e delle donne ricoverate in ospedale, scese a 293. In diminuzione anche i pazienti in Terapia Intensiva che, calando di altre due unità, scendono a 55 posti letto occupati nel territorio dell’Ulss 3 Serenissima: mai così pochi da quando, a metà marzo, la curva aveva iniziato a salire in maniera vertiginosa.

«Nei giorni scorsi abbiamo chiesto un tavolo di monitoraggio con Ulss, sindaci e Ipab e diventa sempre più urgente farlo – fa sapere il segretario generale di Venezia di Fp Cgil, Daniele Giordano – Siamo molto preoccupati per l’aumento dei casi nelle IPAB e riteniamo sempre più necessario l’avvio di questa cabina di regia oltre al sostegno a quei lavoratori e lavoratrici che sono in prima linea in questi centri servizi. L’Ulss si è impegnata a monitorare quotidianamente la situazione» anche attraverso la campagna di tamponi a ospiti e sanitari.

Mentre si è in attesa che il macchinario arrivato nel laboratorio di Mestre possa essere messo in funzione per l’analisi dell’immensa mole di tamponi fatti (il problema è la mancanza di reagenti) le strutture ospedaliere si stanno organizzando per reggere le settimane cruciali dell’assalto. Con Chioggia che rimane come ospedale di riserva, a Dolo sono stati completati ieri i 35 letti di Terapia Intensiva di quello che è diventato l’ospedale Covid per volere della Regione. Mentre a Noale si stanno accogliendo i pazienti in lungodegenza al 3° piano. È stata svolta un’attività in collaborazione con il Distretto per cercare di sistemare i pazienti che hanno bisogno di ricovero in altre strutture e che erano ricoverati da tempo nella struttura noalese. Dopo l’emergenza si vedrà come ritornare nell’alveo della programmazione regionale.

Nicola Munaro