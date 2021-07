Domenica 1 agosto si celebra l’annuale cerimonia internazionale presso il Sacrario Militare sulla cima del Monte Grappa: il Comitato Organizzatore, con il comune di Pieve del Grappa come ente capofila, ha ritenuto doveroso svolgere anche quest’anno la tradizionale manifestazione per le grandi qualità morali, civili e religiose di cui è espressione.

Gli alti valori della pacifica convivenza tra i popoli e dell’unità europea ricorrono nella memoria dei 23.000 soldati di diverse nazionalità europee, caduti durante la prima guerra mondiale e sepolti nel cimitero monumentale italiano e austro-ungarico, terzo in Italia per numero di Caduti, nonché nel ricordo delle vicende del Rastrellamento nella lotta alla Liberazione nazionale nel settembre ‘44, che ha lasciato sul territorio del Massiccio un terribile bilancio.

Il 2021 celebra altresì l’importante ricorrenza del Centenario del Milite Ignoto, tumulato nel sacello dell’Altare della Patria, la cui quarta salma tra quelle designate è stata scelta proprio tra i Caduti del Monte Grappa, da cui proviene un masso collocato all’interno della cripta dell’Altare stesso.

La giornata si svolgerà nel pieno rispetto delle Linee Guida nazionali e regionali per l’emergenza sanitaria da Covid19 e avrà inizio alle ore 8:30 alla presenza del Ministro Erika Stefani, del Sottosegretario alla Difesa, Sen. Stefania Pucciarelli, del Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, di Autorità civili, militari e religiose, dei Sindaci in rappresentanza dei propri cittadini e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La funzione religiosa sarà officiata dal Vescovo di Gizo, Isole Salomone, S.E. Mons. Luciano Capelli SDB e verrà tramessa a partire dalle ore 10.00 in diretta su TV2000 e su Canale5.

A conclusione della cerimonia, le Autorità omaggeranno i Caduti del Cimitero Austro-Ungarico.

Il traffico sarà chiuso dalle ore 23:00 di sabato 31 luglio sulla Statale Cadorna dal bivio per Feltre e sulla Provinciale Giardino dal km 18, Piana Pellizzari. Sarà possibile parcheggiare e raggiungere Cima Grappa solo a piedi. Non sarà possibile l’accesso con pullman se non autorizzati. Il traffico riprenderà regolarmente dalle ore 11:00 di domenica 1 agosto.

Per chi non avesse modo di partecipare in presenza alla cerimonia del 1 agosto è prevista una diretta streaming collegandosi al sito del Comune di Pieve del Grappa ww.comune.pievedelgrappa.it